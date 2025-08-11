«Думал, что диктофон»: появились новые детали убийства вице-мэра Ставрополя

Никита Пеньков, исполнитель взрыва, при котором погиб вице-мэр Ставрополя Заур Гурциев, думал, что в сумке находится не взрывное устройство, а диктофон, сообщил оперативный сотрудник ФСБ. По его словам, которые приводит ТАСС, бомба была замаскирована. Сам убийца также погиб при взрыве.

28 мая текущего года Пеньков, выполняя задачи украинских кураторов, при сближении с заместителем мэра был подорван. СВУ было замаскировано в нагрудной сумке. Сам исполнитель думал, что в ней находится диктофон, — говорится в сообщении.

Представитель ФСБ также отметил, что украинские спецслужбы обманом подтолкнули Пенькова к преступлению. Мужчина перечислил злоумышленникам деньги, после чего те начали шантажировать его, утверждая, что средства направят на поддержку Вооруженных сил Украины.

В конце мая появилась информация, что Пеньков проходил службу в ВДВ. Кроме того, он работал конвоиром в Отдельном батальоне охраны и конвоирования УВД по Ставрополю. Известно, что он устроился работать в батальон в 2023 году.