ФСБ раскрыла неожиданные детали убийства вице-мэра Ставрополя

Никиту Пенькова, совершившего убийство вице-мэра Ставрополя и участника СВО Заура Гурциева, украинские спецслужбы обманом подтолкнули к преступлению, рассказал ТАСС представитель ФСБ. По его данным, мужчина перечислил злоумышленникам деньги, после чего те начали шантажировать его, утверждая, что средства направят на поддержку ВСУ.

В данном случае исполнитель теракта гражданин Пеньков повелся на обман украинских кураторов и перевел денежные средства на указанные им счета, — сказал он.

Чтобы уйти от уголовного преследования, куратор сообщил Пенькову, что ему необходимо выполнить ряд поручений. Действуя по инструкции, он приблизился к заместителю мэра, после чего произошел взрыв. Заряд был спрятан в нагрудной сумке, а исполнитель думал, что там диктофон.

Ранее стало известно, что Пеньков служил в ВДВ и занимал должность конвоира в Отдельном батальоне охраны и конвоирования УВД по Ставрополю. По словам соседей, он был вежливым, но несколько странным, предпочитая передвигаться исключительно на такси.