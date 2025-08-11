Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:11

ФСБ раскрыла неожиданные детали убийства вице-мэра Ставрополя

ФСБ: украинские спецслужбы обманули убийцу вице-мэра Ставрополя Гурциева

Фото: Ирина Амбарцумян/ТАСС

Никиту Пенькова, совершившего убийство вице-мэра Ставрополя и участника СВО Заура Гурциева, украинские спецслужбы обманом подтолкнули к преступлению, рассказал ТАСС представитель ФСБ. По его данным, мужчина перечислил злоумышленникам деньги, после чего те начали шантажировать его, утверждая, что средства направят на поддержку ВСУ.

В данном случае исполнитель теракта гражданин Пеньков повелся на обман украинских кураторов и перевел денежные средства на указанные им счета, — сказал он.

Чтобы уйти от уголовного преследования, куратор сообщил Пенькову, что ему необходимо выполнить ряд поручений. Действуя по инструкции, он приблизился к заместителю мэра, после чего произошел взрыв. Заряд был спрятан в нагрудной сумке, а исполнитель думал, что там диктофон.

Ранее стало известно, что Пеньков служил в ВДВ и занимал должность конвоира в Отдельном батальоне охраны и конвоирования УВД по Ставрополю. По словам соседей, он был вежливым, но несколько странным, предпочитая передвигаться исключительно на такси.

убийства
Ставрополь
ФСБ
Украина
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Старейшие действующие храмы России
В Британии поставили крест на позиции Киева по территориальным уступкам
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.