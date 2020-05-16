Духовные школы РПЦ проведут экзамены удалённо

https://static.news.ru/photo/7b858068-9779-11ea-a3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Из-за коронавируса выпускные экзамены в вузах Русской православной церкви (РПЦ) в 2020 году пройдут дистанционно.

Об этом сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). По его словам, вступительные и выпускные экзамены в этом году отменены не будут, так как получившие государственную аккредитацию духовные школы РПЦ ориентируются в основном на рекомендации Минобрнауки.

Что касается выпускных экзаменов, то они будут проводиться дистанционно, — сказал митрополит в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Священнослужитель также сообщил, что из-за угрозы распространения коронавируса торжественная церемония выпуска в 2020 году не состоится.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представители РПЦ сообщили о гибели двух клириков от коронавирусной инфекции. В частности, скончались иеромонах Пётр Грибов и протоиерей Алексий Пеньков.