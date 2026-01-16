Дуэт для идеального ужина: куриные бедра с картофельными дольками. Бросил в форму — и через час аромат на всю кухню

Этот рецепт — воплощение кулинарной простоты, когда минимум усилий даёт максимально впечатляющий результат. Сочные куриные бедра с золотистой кожицей и ароматные картофельные дольки, запечённые вместе на одном противне, создают идеальный дуэт вкусов и текстур. Пока блюдо готовится в духовке, куриный жир и специи пропитывают картофель, делая его невероятно вкусным, а дом наполняется аппетитным запахом, который обещает сытный и комфортный ужин для всей семьи.

Вам понадобится: 4 куриных бедра, 6-7 средних картофелин, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка сушёного чеснока, соль и чёрный перец по вкусу, свежая зелень для подачи. Разогрейте духовку до 200°C. Картофель вымойте и нарежьте крупными дольками. В большой миске смешайте картофель и куриные бедра с растительным маслом, паприкой, чесноком, солью и перцем. Равномерно выложите всё на противень, застеленный бумагой для запекания. Расположите бедра кожей вверх. Запекайте около 50-60 минут, пока картофель не станет мягким, а курица не покроется румяной корочкой. Подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью.

