Дроб из печени — суперзакуска! Хрустящая корочка и нежная серединка! Дроб из куриной печени — простая закуска с насыщенным вкусом. Подойдёт и к повседневному обеду, и к праздничному застолью. Снаружи — румяная корочка, внутри — мягкая, плотная структура, где видно крупные кусочки печени и яйца. Аромат — яркий и домашний.

Ингредиенты

Печень куриная — 1 кг

Яйца варёные — 5 шт.

Яйца сырые — 2 шт.

Сметана — 200 г

Лук — 1 шт.

Петрушка — 1 пучок

Крахмал — 1 ст. л.

Мука — 200 г

Сода — 1 ч. лю

Соль

Перец

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Нарежьте лук и обжарьте его до мягкости. Нарежьте печень и варёные яйца крупными кусками. Измельчите петрушку. Смешайте печень, яйца, зелень, обжаренный лук, крахмал, соль и перец. В другой миске соедините сметану, сырые яйца, муку, соду и немного соли. Влейте получившееся тесто к мясной смеси и перемешайте. Выложите массу в смазанную форму. Запекайте при 180 градусах около 45 минут.

Остудите и подавайте с любимым соусом или просто так.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.