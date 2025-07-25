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25 июля 2025 в 07:15

Дроб из печени — суперзакуска! Хрустящая корочка и нежная серединка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дроб из печени — суперзакуска! Хрустящая корочка и нежная серединка! Дроб из куриной печени — простая закуска с насыщенным вкусом. Подойдёт и к повседневному обеду, и к праздничному застолью. Снаружи — румяная корочка, внутри — мягкая, плотная структура, где видно крупные кусочки печени и яйца. Аромат — яркий и домашний.

Ингредиенты

  • Печень куриная — 1 кг
  • Яйца варёные — 5 шт.
  • Яйца сырые — 2 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Петрушка — 1 пучок
  • Крахмал — 1 ст. л.
  • Мука — 200 г
  • Сода — 1 ч. лю
  • Соль
  • Перец
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Нарежьте лук и обжарьте его до мягкости. Нарежьте печень и варёные яйца крупными кусками. Измельчите петрушку. Смешайте печень, яйца, зелень, обжаренный лук, крахмал, соль и перец.
  2. В другой миске соедините сметану, сырые яйца, муку, соду и немного соли. Влейте получившееся тесто к мясной смеси и перемешайте. Выложите массу в смазанную форму. Запекайте при 180 градусах около 45 минут.

Остудите и подавайте с любимым соусом или просто так.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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