«Дорога в ад»: адвокат объяснил проблемы блокировки карт по решению ФСБ

Идея блокировать банковские карты и счета по решению ФСБ и МВД, содержащаяся в законопроекте Росфинмониторинга — «чрезвычайщина», которая плоха тем, что не подкреплена действительностью, считает президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. В разговоре с NEWS.ru он предложил вместо принятия «драконовских законов» стимулировать профилактическую работу правоохранительных органов.
У нас этими чрезвычайными мерами вымощена дорога в ад. И не только у нас: в Америке драконовские законы приняты, в Европе и в России, при том, что терроризм — это тот монстр, которого последние несколько лет никто в глаза не видел, — подчеркнул он.
По его словам, Росфинмониторинг предпринял попытку «перевалить с больной головы на здоровую».
Конечно, это не тот путь, по которому должно идти цивилизованное государство. Несмотря на то, что флаг по борьбе с терроризмом и наркотиками, он, конечно, благородный, но направление не то. Направление должно быть, как нам стимулировать и как нам улучшить работу правоохранительных органов, — добавил юрист.
Эксперт уверен, что вероятность принятия этого законопроекта мала. Он назвал Росфинмониторинг «серьёзной конторой, которая имеет к законотворчеству весьма опосредованное отношение».
В Росфинмониторинге NEWS.ru заявили, что главный критерий определения ситуации, не терпящей отлагательств, при которой блокируется карта — возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний.
Если такой вред будет существенным, непосредственно влиять на безопасность государства и общества, а решение о приостановлении операций сможет его предотвратить (не допустить совершение террористического акта, пресечь поставку крупной партии наркотиков и т.п.), то ситуация будет рассматриваться, как «не терпящая отлагательств», — сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, Росфинмониторинг разработал законопроект, по которому ФСБ и МВД России могут дать право принимать решения о блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней. Причём делать это они смогут без решения суда по подозрению в финансировании терроризма или не согласованных с властями митингов.