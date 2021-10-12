«Дорога в ад»: адвокат объяснил проблемы блокировки карт по решению ФСБ

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Следственный комитет объединил пять уголовных дел против оппозиционера Алексея Навального в одно «мегадело». Отдельно осталось только возбуждённое недавно разбирательство по статье о мошенничестве, рассказал в Twitter соратник Навального Иван Жданов со ссылкой на адвоката Навального Владимира Воронина.

Сразу пять уголовных дел объединили в одно большое. И теперь у нас есть какое-то мегадело, — написал политик. Теперь в рамках одного дела Навального обвиняют в легализации денег и экстремизме....