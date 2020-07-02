Дочь Нины Руслановой рассказала о её состоянии после визита врачей

https://static.news.ru/photo/12efdf2a-bc73-11ea-9869-fa163e074e61_660.jpg Нина Русланова (архивное фото) Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Состояние народной артистки РФ Нины Руслановой хорошее. Причин для беспокойства нет, заявила её дочь и по совместительству агент Олеся Рудакова.

Госпитализация актрисе театра и кино действительно не понадобилась. После визита скорой помощи она находится дома, передаёт «Ридус».

Ранее стало известно, что Русланова пожаловалась на плохое самочувствие — предположительно, из-за проблем с сердцем. Она жаловалась на высокое давление и тяжесть при дыхании.

В течение 2020 года 74-летняя артистка уже дважды попадала в больницу с жалобами на нарушения в работе сердца. Первый раз актрису госпитализировали в январе, затем лечение потребовалось в марте.

В июне 2018 года Русланова упала в собственной квартире и сильно ударилась, получив открытую рану. По некоторым данным, она была госпитализирована, однако дочь эту информацию не подтвердила. По её словам, медики провели осмотр, перевязали рану и разрешили артистке вернуться домой.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, в сентябре того же года Русланова была госпитализирована с подозрением на инфаркт.

Нина Русланова сыграла около 150 ролей в советских и российских фильмах. Среди них такие картины как «Афоня», «Зимняя вишня», «Бедная Саша», «Тени исчезают в полдень», «Завтра была война», «Не стреляйте в белых лебедей», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Кин-дза-дза», «Собачье сердце» и много других.

Свою первую роль в кино Русланова исполнила в фильме «Короткие встречи» режиссёра Киры Муратовой в 1967 году.

Звание Народной артистки РФ было присвоено ей в 1998 году.