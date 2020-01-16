Народная артистка РФ Нина Русланова почувствовала недомогание у себя дома. По предварительным данным, у женщины проблемы с сердцем.
Приехавшие медики оказали актрисе помощь. Визит в больницу не потребовался,
На счету Руслановой около 150 ролей в кино. Её сделали знаменитой картины «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Кин-дза-дза» и другие.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве попал в больницу участник группы «Корни» Алексей Кабанов. Причиной госпитализации стали проблемы с гортанью. Предполагается, что певцу может потребоваться операция.
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