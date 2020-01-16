https://static.news.ru/photo/67d97604-387a-11ea-819f-fa163e074e61_660.jpg Нина Русланова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Народная артистка РФ Нина Русланова почувствовала недомогание у себя дома. По предварительным данным, у женщины проблемы с сердцем.

Приехавшие медики оказали актрисе помощь. Визит в больницу не потребовался, пишет РЕН ТВ.

На счету Руслановой около 150 ролей в кино. Её сделали знаменитой картины «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Кин-дза-дза» и другие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве попал в больницу участник группы «Корни» Алексей Кабанов. Причиной госпитализации стали проблемы с гортанью. Предполагается, что певцу может потребоваться операция.