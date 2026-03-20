Добавьте щепотку сахара к рыбе: простой трюк, который делает корочку золотистой и хрустящей

Многие хозяйки панируют рыбу в муке или сухарях, чтобы получить румяную корочку. Но есть более простой кухонный трюк — обычный сахар. Небольшая щепотка помогает быстро добиться аппетитной золотистой корочки и одновременно делает рыбу более сочной.

Ингредиенты:

филе рыбы (минтай, хек, лосось или любая другая) — 500 г;

соль — 2 ч. л. (около 12 г);

сахар — 1 ч. л. (около 5–6 г);

паприка — 1/2 ч. л. (2 г);

черный молотый перец — щепотка (1 г);

сушеный чеснок или тимьян — 1/2 ч. л. (по желанию);

растительное масло для жарки — 2 ст. л. (30 мл).

Приготовление

Перед приготовлением филе хорошо обсушите бумажными полотенцами — так корочка получится более хрустящей. Смешайте соль, сахар и специи. Этой смесью равномерно посыпьте рыбу тонким слоем.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите филе. Во время жарки сахар слегка плавится и образует тонкую карамельную оболочку. Она быстро подрумянивается и «запечатывает» соки внутри.

В результате рыба получается с аппетитной золотистой корочкой снаружи и нежной сочной мякотью внутри. Попробуйте этот простой прием — и обычная жареная рыба заиграет совершенно новым вкусом.

Ранее сообщалось, что когда привычные ватрушки уже не радуют, я пеку этот воздушный пирог с кокосом.