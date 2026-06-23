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23 июня 2026 в 07:47

Для тефтелей вместо риса беру картошку и сметану: получаются аппетитные биточки в соусе к любому гарниру

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется приготовить что-то вкуснее обычных тефтелей, попробуйте заменить рис сырой картошкой. Она делает мясные биточки особенно нежными и сочными, а во время тушения в соусе буквально растворяется внутри фарша.

Особый вкус этим биточкам придает томатно-сметанный соус. Во время приготовления он становится густым, ароматным и идеально дополняет мясо.

Для приготовления вам понадобится: свино-говяжий фарш — 400 г, картофель — 1 крупный клубень, лук репчатый — 1 шт., панировочные сухари — 3 ст. л., сметана — 3 ст. л., томатная паста — 2 ст. л., вода — 300 мл, растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., черный молотый перец — 0,25 ч. л.

Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Лук также натрите или очень мелко нарежьте. Соедините свино-говяжий фарш, картофель, половину лука, панировочные сухари, соль и перец. Тщательно перемешайте и сформируйте небольшие круглые биточки.

На сковороде разогрейте растительное масло и слегка обжарьте биточки со всех сторон до появления золотистой корочки. Отдельно смешайте сметану, томатную пасту, воду и оставшийся лук. Получившимся соусом залейте биточки, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 35–40 минут.

Личный опыт:

Раньше автор Ольга Шмырева всегда готовила тефтели с рисом, но после этого рецепта стала чаще использовать картофель. Биточки получаются более нежными, а структура фарша остается мягкой и сочной.

Проверено редакцией
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картофель
тефтели
соус
сметана
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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