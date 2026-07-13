Картофель можно спасти от фитофторы: главное — не повторять ошибку, которую делают многие

Фитофтора способна за считаные дни испортить картофельные посадки, особенно если лето выдалось дождливым. Но избежать больших потерь вполне реально, если начать защиту вовремя, а не после появления первых пятен.

Главная ошибка дачников — ждать явных признаков болезни. Когда на листьях уже появились бурые пятна и белый налет, грибок активно распространяется. Первую профилактическую обработку проводят еще до цветения, используя медный купорос или 1%-ную бордоскую жидкость. Повторяют опрыскивание через 10–14 дней, а в сырую погоду — каждые 7–10 дней. Поливайте картофель только под корень, не загущайте посадки, а заболевшие кусты сразу удаляйте и сжигайте.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что регулярная профилактика намного эффективнее лечения. После сильного дождя не забывайте повторить обработку, ведь защитный слой легко смывается с листьев.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на нашем столе.