Диетолог рассказала о пользе иван-чая после похвалы напитка Путиным Диетолог Мухина: иван-чай обладает успокаивающим эффектом и помогает при головных болях

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Кипрей (иван-чай) цветёт на таёжном лугу

Президент России Владимир Путин не зря призвал увеличить объемы производства иван-чая, так как в этом напитке содержатся антивирусные вещества и противовоспалительные средства, заявила диетолог Марият Мухина в разговоре с изданием «Слово и Дело». Она добавила, что его можно пить перед сном, так как иван-чай обладает успокаивающим эффектом и помогает при неврозах и головных болях.

Это и антивирусные вещества, и противовоспалительные средства, витамины группы В, калий, фосфор, железо, магний, цинк и огромное количество других элементов. При этом он не содержит кофеина, но усиливает метаболизм за счет других алкалоидов. Его можно пить перед сном, потому что он не вызывает бессонницу. Наоборот — содержит компоненты, которые благотворно влияют на сон, — рассказала Мухина.

Диетолог добавила, что продолжительное употребление иван-чая благотворно влияет на иммунитет, что особенно актуально перед традиционным всплеском заболеваемости осенью. Мухина считает, что иван-чай стоит популяризировать как народный напиток, потому что он богат антиоксидантами, а также способствует заживлению ран и нормализует работу кишечника.

Ранее Путин заявил, что в ближайшее время даст указания министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного напитка на основе иван-чая. Такое решение он принял на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» после того, как к нему обратился Александр Хлынов из Союза производителей иван-чая. При этом он попросил собеседника уточнить, что из себя представляет иван-чай, и в шутку спросил, не является ли он грибом. Глава государства выразил уверенность, что растительный напиток намного полезнее кока-колы.