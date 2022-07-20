Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время даст указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного напитка иван-чай, пишет ТАСС. Такое решение он принял на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» после того, как к нему обратился Александр Хлынов из союза производителей иван-чая. Глава также выразил уверенность, что растительный напиток намного полезнее кока-колы.