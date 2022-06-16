Coca Cola официально уходит из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) — дистрибьютор Coca-Cola в России — объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда в России (в том числе Sprite, Fanta и сок «Добрый»), передает Reuters.

«Coca-Cola HBC Россия» входит в группу Coca-Cola HBC, которая является одним из крупнейших производителей напитков под брендами The Coca-Cola Company. В России работает 10 заводов компании — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

В марте The Coca-Cola Company заявила, что сократит деловую активность в России на фоне спецоперации на Украине. Тем не менее завод Coca-Cola в Нижнем Новгороде продолжил работу, сообщили в региональной трудовой инспекции. В ведомстве отметили, что компания не проводила оптимизацию, не приостанавливала производство, не ввела простой и неполный рабочий день.