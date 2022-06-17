Россиянам рассказали о новом аналоге кока-колы

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания Coca-Cola провела презентацию новой газировки в России, которая станет аналогом их знаменитых напитков. Останутся привычные цвета газировки, а новыми названиями станут Funky Monkey Cola и Funky Monkey Orange, сообщает «Фонтанка».

Из уже известных данных можно сделать вывод, что вкус напитков останется прежним. Упаковки напитков поменяли дизайн, теперь на банках и бутылках красуется обезьяна в наушниках. Газировки будут выпускаться объемом 0,33, 0,5 и 1,5 литра. Слоганом новой продукции является фраза «Живи в своем ритме». Основной целевой аудиторией данных напитков является молодежь от 16 до 35 лет.

Пока неизвестно, когда товар поступит в магазины, о его цене также еще не сообщалось.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola официально уходит из России, производиться и продаваться напитки на территории страны больше не будут. Сообщается, что на данный момент потребители находятся в процессе исчерпания товара, когда он может закончиться, не уточняется.