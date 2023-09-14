Диетолог прокомментировала резкое похудении Насти Ивлеевой Диетолог Тихомирова отметила хорошую физическую форму Ивлеевой после похудения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Несмотря на резкое похудение Насти Ивлеевой, она находится в прекрасной физической форме, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, если человек во время похудения нормально и комфортно себя чувствует, то резкая потеря веса не несет никакого вреда здоровью.

Существуют определенные измерительные системы, которые позволяют выявить соотношение роста и веса, процент мышц и жира, и показывают, какой вес должен поддерживать человек. Если человек здоров, то все показатели у него буду в норме. Несмотря на резкое похудение Насти Ивлеевой, я вижу, что она находится в прекрасной физической форме, анорексичкой ее точно не назовешь. У нас в общество очень любят говорить о вреде резкого похудения, но, если человек соблюдает низкокалорийную диету и, соответственно, на ней сбрасывает вес, то вес уходит за счет жира и воды. И если в процессе похудения человек комфортно, нормально себя чувствует, то никакого вреда здоровью не будет, – рассказала Тихомирова.

Диетолог отметила, что тотальный вред наносит избыточный вес. При этом она посоветовали при похудении активно заниматься спортом и не злоупотреблять алкогольными напитками.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала, что для безопасного снижения веса следует исключить из рациона ряд продуктов, а другие — напротив, ввести. По ее словам, необходимо отказаться от рафинированного сахара и продуктов с его содержанием, а также от избыточного употребления красного мяса.Вместо этих продуктов нутрициолог порекомендовала ввести в рацион пищу, богатую клетчаткой — зелень и овощи, подвергая их термообработке с постепенным сокращением времени приготовления, доводя до состояния альденте.