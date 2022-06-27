Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять в жару Диетолог Мойсенко посоветовала не пить спиртное в жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жаркую погоду не стоит употреблять алкогольные напитки, так как спиртное может негативным образом повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, заявила диетолог Римма Мойсенко. Она также порекомендовала исключить «тяжелые» продукты, например, фастфуд, передают «Народные Новости».

На сегодняшний день самыми полезными продуктами питания является сочетание овощей с легкими сортами мяса, причем нежирными, а также с рыбой или любыми морепродуктами, — рассказала Мойсенко.

Она уточнила, что в жару особенно важно пить достаточное количество воды, а также есть ягоды и овощи. По ее словам, трава поможет улучшить перистальтику желудка, абсорбировать любые жиры и снизить уровень холестерина.

Овощи нужно сочетать как раз с мясными блюдами один к двум, то есть одна часть мясная и две овощных. И такие блюда могут быть и утром, и днем, и вечером. Это небольшая часть белка и существенная часть овощей, которые присутствуют на нашем столе, — добавила диетолог.

Мойсенко также посоветовала исключить из рациона горячие супы и хлебобулочные изделия.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жареное мясо надолго остаётся в кишечнике, что может привести к онкологии. Эксперт добавила, что клетчатка из сырых овощей поможет пище быстрее продвинуться по пищеварительному тракту. Она указала на то, что овощи можно также запекать вместо мяса или хотя бы использовать в качестве гарнира.