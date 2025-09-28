Диетический чизкейк, который можно съесть целиком и не поправиться, — вот рецепт

Творожно-банановый чизкейк представляет собой нежный десерт, который сочетает пользу обезжиренного творога и натуральную сладость бананов. Это блюдо отличается легкой текстурой и сбалансированным вкусом, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой. Сочетание простых ингредиентов и минимальное количество муки позволяют наслаждаться десертом без вреда для талии.

Для приготовления потребуется: 500 г обезжиренного творога, 400 г бананов, 100 г натурального йогурта, 2 яйца, 50 г цельнозерновой муки, подсластитель по вкусу, свежие ягоды для украшения. Творог протирают через сито для однородности, смешивают с йогуртом и взбивают с подсластителем. Добавляют яйца, снова взбивают. Постепенно вводят муку, аккуратно перемешивая. Бананы разминают в пюре и добавляют к творожной массе. Форму для выпечки застилают пергаментом, выливают тесто и разравнивают. Выпекают в разогретой до 160 градусов духовке 60 минут.

Важно не открывать духовку во время выпекания, чтобы чизкейк не осел. Готовому десерту дают полностью остыть в выключенной духовке, затем украшают ягодами. Этот чизкейк особенно хорош после ночи в холодильнике — его вкус становится более насыщенным.

