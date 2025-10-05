Диета стол № 5 с этим рецептом заиграет новыми красками. Нежные тефтели с подливой не содержат жира, а рис и овощи в составе дополняют композицию без лишней нагрузки на пищеварение.

Для приготовления вам понадобится 500 г куриного или индюшиного фарша, 100 г отварного риса, 1 небольшая морковь, зелень укропа. Морковь натрите на мелкой терке, смешайте с фаршем, рисом и зеленью, слегка посолите. Сформируйте небольшие шарики. Для подливки потушите 1 тертую морковь и половинку мелко нарезанного кабачка в 200 мл воды до мягкости. Добавьте 1 ст. л. сметаны (10% жирности), немного подсолите. Аккуратно выложите тефтели в соус, тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут.

Блюдо готовится без обжарки, лука, чеснока и острых специй, что делает его безопасным при диетическом питании. Однако помните, что при наличии проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу.

