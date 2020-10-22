Девушка из Подмосковья прожила 18 лет в социальной изоляции

https://static.news.ru/photo/13a08628-1451-11eb-b28d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

18-летняя Яна провела всю жизнь, фактически находясь в плену у собственной матери. Женщина не отдала дочь в школу, запрещала ей общаться с другими детьми и не озаботилась оформлением никаких документов.

Мать Яны — уроженка Латвии, в России она открыла небольшой швейный цех. До 2016 года женщина жила с дочерью в Калужской области, пишет «Подмосковье сегодня». Девушка не знала, в каком городе живёт.

Видела только вывеску из окна — улица Гурьянова. Квартира была съёмная, — рассказала героиня истории.

Читать и говорить девочку научила бабушка, которая изредка приезжала на праздники. Она же привозила внучке вещи. Пожилая женщина интересовалась, почему у девочки нет документов, но мать Яны отвечала, что сделает всё, когда купит квартиру.

Девушка ни разу не была в школе или у врача, ей не делали прививок. При недомоганиях мать лечила её таблетками. Женщина позволяла себе рукоприкладство. После одного из таких эпизодов Яна сбежала из дома, но её вернули домой инспекторы по делам несовершеннолетних. Больше таких попыток она долгое время не предпринимала.

Рацион семьи состоял преимущественно из картошки, риса и кофе. Сладости, мясо и овощи Яна видела только по телевизору. Из скудных продуктов девочка готовила еду и себе, и матери.

В 2016 году семья переехала в однокомнатную квартиру в подмосковном Подольске. С 14 лет мать брала дочь на работу в швейный цех. Сотрудницам она рассказала, что девочка окончила 10 классов и по своей воле решила работать.

Яне запрещалось общаться со сверстниками, но мать всё же дала ей мобильный телефон с условием, что дочь не будет регистрироваться в соцсетях.

Но я отважилась зарегистрироваться во «ВКонтакте». Всегда чистила историю браузера и не сохраняла пароли. Увидела, что существует другая жизнь, не такая, как у меня, — рассказала девушка.

Яна познакомилась со своей сверстницей Алисой и описала ситуацию. Подруга посоветовала ей бежать. 21 января 2020 года девушка последовала этому совету, ускользнув из-под присмотра матери во время работы в цехе.

Девушка рассказала сотрудникам первого отдела полиции УМВД России по Подольску, что у неё нет свидетельства о рождении, медицинского полиса, она никогда не посещала школу. Её направили в Подольскую городскую детскую больницу. 12 февраля 2020 года Яна попала в приёмную семь Лилианы Романовой из Подольска.

С таким мы столкнулись впервые. Девочка не получала медицинскую помощь, не прививалась, не училась в школе, ни разу не была у зубного. Она даже таблицу умножения не знает. Во рту остались всего два нормальных зуба, остальные чёрные и покрытые кариесом, — сообщила Романова.

Служба опеки отправила девушку на курсы парикмахеров. При этом документы Яна всё ещё не получила. Также до сих пор не решён вопрос о санкциях для матери, судебные тяжбы по этому вопросу продолжаются.

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