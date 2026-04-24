24 апреля 2026 в 17:15

Десерт из ничего, а вкус как в гостях у бабушки: нежное сметанное желе без химии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется сладкого без лишней химии, это желе — настоящая находка. Готовится из простых продуктов, а по вкусу получается нежным и воздушным. Такой десерт легко заменит покупные сладости и сможет порадовать всю семью.

Ингредиенты

  • Сметана — 350 г
  • Сахар — 100 г
  • Вода — 100 мл
  • Желатин — 15 г

Приготовление

Сначала залейте желатин водой и оставьте набухать. В это время приготовьте сироп: смешайте сахар с небольшим количеством воды и прогрейте на среднем огне до полного растворения. Желатин слегка подогрейте, чтобы он стал жидким.

В глубокую миску выложите сметану, добавьте теплый сироп и желатин. Быстро перемешайте до однородности, чтобы масса получилась гладкой. Разлейте по формам и уберите в холодильник примерно на 2 часа. Желе застынет и станет упругим, но нежным. Подавайте охлажденным — получается простой, но очень вкусный домашний десерт.

Обычный кисель может стать основой для удивительно вкусного пирога. Он придает выпечке насыщенный цвет, фруктовый аромат и мягкую текстуру.

