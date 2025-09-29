Десерт для королевского стола: готовим торт с кокосом и миндалем за 40 минут

Кокосовый торт представляет собой изысканный десерт с нежной текстурой и экзотическим вкусом. Это лакомство сочетает воздушный бисквит с миндальной ноткой и сливочный крем с кокосовой стружкой. Гармоничное сочетание белого шоколада и сгущенного молока создает по-настоящему праздничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: для коржа — 5 яиц, 110 г сахара, 30 мл масла, 50 мл молока, 120 г муки, 60 г миндальной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соли; для крема — 400 мл сливок, 200 г творожного сыра, 200 г сгущенного молока, 100 г белого шоколада, 70 г кокосовой стружки. Яйца взбивают с сахаром до пышной массы, добавляют масло и молоко. Просеивают муку с разрыхлителем и миндальной мукой, аккуратно соединяют с яичной массой. Выпекают при 180 градусах 25–30 минут. Для крема взбивают сливки, добавляют творожный сыр, сгущенное молоко и растопленный шоколад. Готовый бисквит разрезают на коржи и промазывают кремом, посыпая каждый слой кокосовой стружкой.

