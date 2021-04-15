Депутат предложил упростить систему назначения пенсий

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Система получения любых услуг должна быть организована так, чтобы гражданам было комфортно ей пользоваться. И назначение пенсий — не исключение. Об этом в разговоре с журналистами в пятницу, 16 апреля, сообщил депутат Государственной думы Владимир Мельник.

По словам парламентария, вся бюрократическая прослойка должна быть ликвидирована.

Чтобы не приходил человек, чуть ли не унижаясь, просить чего-то. Если ему положено, ему автоматически всё это должно предоставляться, — цитирует Мельника портал URA.RU.

Накануне о вреде бюрократизации высказывался президент страны Владимир Путин. Он говорил, что бессмысленные требования и необоснованные процедуры из системы необходимо убрать, ведь подобные вещи не только демотивируют сотрудников социальных учреждений, но и снижают их уровень эффективности труда.

Как ранее сообщил NEWS.ru, в России выявили три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства». Таким образом, пенсии россиян оказались под угрозой. Самый крупный дефицит по результатам прошлого года в размере 12,5% от обязательств (47,9 млн рублей) оказался у АПК-фонда.

Ежемесячно на счёт должно капать около 100 тысяч рублей, чтобы россияне могли спокойно уволиться с работы.