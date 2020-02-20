https://static.news.ru/photo/00b003b0-53d4-11ea-a22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров. По её словам, она была неправильно понята пользователями Сети, которые возмутились высказыванием парламентария.

Бессараб отметила, что в настоящее время ни один из пенсионеров в стране не получает пенсию ниже величины прожиточного минимума. А эта величина, заявила депутат, отделяет нищету от бедности.

Мы этот уровень преодолели. Но я ничего не говорила о том, что на те пенсии, которые получают большинство пенсионеров, можно безбедно жить. Конечно, пенсии требуют увеличения, — цитирует депутата «Ридус».

Однако, как признала Бессараб, сейчас в РФ есть граждане, доход которых ниже прожиточного минимума.

Как писал NEWS.ru, Министерство труда подготовило проект приказа об установлении величины прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2019 года. Его размер рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Росстата. Согласно расчётам ведомства, показатель за данный период в целом на душу населения составил 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10 383 рубля.