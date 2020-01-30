https://static.news.ru/photo/3e528924-432e-11ea-9777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда подготовило проект приказа об установлении величины прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2019 года. Его размер рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Росстата.

Согласно расчётам ведомства, показатель за данный период в целом на душу населения составил 10609 рублей, для трудоспособного населения — 11510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей −10383 рубля.

В Минтруде пояснили, что величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года не оказывает влияния на объём мер социальной поддержки граждан. В первую очередь она необходима для мониторинга уровня жизни населения и расчёта Росстатом уровня бедности за данный период, передаёт «360».

Как писал NEWS.ru, ранее директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан прокомментировал предложение Минтруда снизить прожиточный минимум за четвёртый квартал 2019 года на 403 рубля (до 10 тысяч 609 рублей). Ведомство ссылается на снижение цен на продукты в стране.