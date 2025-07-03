Вооруженные силы Украины хотят превратить жителей Сум в живой щит при вероятном наступлении армии России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, жители города оставляют свои дома и уезжают, чтобы избежать такой участи.

Думаю, что они не хотят стать живым щитом. Любые террористы стараются прикрываться людьми, в том числе террористическая организация «Украина». За живой щит отвечает не тот, кто его пробивает, а только тот, кто его держит. Террористы исходят из того, что раз все равно погибать, значит, можно совершать любые преступления. Поэтому люди решили просто бежать из зоны будущих боевых действий, — сказал Вассерман.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские города Сумы и Харьков войдут в буферную зону России. По его словам, они могут оказаться под контролем российской армии в случае дальнейшего наступления. Военэксперт отметил, что судьба городов во многом зависит от действий украинской стороны, включая возможные удары по мирным населенным пунктам.