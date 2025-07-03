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03 июля 2025 в 12:11

«Живой щит»: в Госдуме предсказали судьбу оставшихся в Сумах жителей

Депутат Вассерман: ВСУ хотят превратить жителей Сум в живой щит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины хотят превратить жителей Сум в живой щит при вероятном наступлении армии России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, жители города оставляют свои дома и уезжают, чтобы избежать такой участи.

Думаю, что они не хотят стать живым щитом. Любые террористы стараются прикрываться людьми, в том числе террористическая организация «Украина». За живой щит отвечает не тот, кто его пробивает, а только тот, кто его держит. Террористы исходят из того, что раз все равно погибать, значит, можно совершать любые преступления. Поэтому люди решили просто бежать из зоны будущих боевых действий, — сказал Вассерман.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские города Сумы и Харьков войдут в буферную зону России. По его словам, они могут оказаться под контролем российской армии в случае дальнейшего наступления. Военэксперт отметил, что судьба городов во многом зависит от действий украинской стороны, включая возможные удары по мирным населенным пунктам.

Сумы
Украина
Анатолий Вассерман
СВО
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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