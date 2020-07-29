Депутат: идея массового внедрения алкозамков нелогичная и лукавая

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Первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков раскритиковал инициативу Минпромторга о массовой установке алкозамков на автомобили. По словам депутата, ему непонятно, каким образом ведомство намерено её реализовать.

Парламентарий пояснил, что возможны два пути. Первый состоит в том, что алкозамок устанавливается на автомобиль водителя, попавшегося на вождении в нетрезвом виде. Такое практикуется в ряде стран мира и эта мера является альтернативой штрафам и лишению прав.

Второй путь — установка алкозамков на все автомобили заводами-изготовителями. Однако здесь есть две сложности. Во-первых, часть машин поступает в Россию из-за рубежа и на них не будет алкозамков. Во-вторых, установка такого прибора приведёт к повышению цен на автомобили как минимум на тысячу евро.

Лысаков также отметил, что массовая установка алкозамков может не дать эффекта, на который рассчитывают в Минпромторге.

В нашей стране люди сердобольные, они ещё и помогать друг другу будут — продувать чужие машины, чтобы те завелись, — пояснил он телеканалу «360».

Идею министерства парламентарий расценил как попытку улучшить имидж или подготовить для кого-то «кормушку». Он предположил, что кто-то хочет наладить производство алкозамков в России и «неплохо заработать на этом».

Так что вся эта идея с разработкой концепции по алкозамкам кажется непонятном, нелогичной и лукавой, — заключил депутат.

Алкозамки — это приборы блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Концепция их массового внедрения будет проработана до конца 2020 года, появятся стандарты с требованиями и методами испытаний, правилами установки. По замыслу Минпромторга, автопроизводители будут получать дополнительные баллы за оснащение машин такими устройствами.

Как писал NEWS.ru, эксперты видят изъяны в инициативе ведомства не только в подорожании машин из-за алкозамков, но и в большой вероятности ошибочной блокировки. Кроме того, они полагают, что это повлечёт расцвет теневого рынка по оказанию услуг обхода блокировки.