Идея не нова: автоэксперт оценил перспективу алкозамков на машинах

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Внедрение алкозамков в автомобилях может повлечь за собой расцвет теневого рынка по оказанию услуг обхода блокировки. Такое мнение высказал представитель рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Он отметил, что идея, зародившаяся в Минпромторге, сама по себе не нова. Многие автопроизводители уже внедряют такие технологии.

Тем не менее по третьему закону Ньютона любое действие рождает противодействие. Появление такой системы неизбежно приведёт к созданию рынка по их снятию, — цитирует Федосеева РИА Новости.

Так называемые алкозамки — это приборы блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Ранее стало известно, что правительство планирует оборудовать ими максимальное число машин в России.

Для этого, как писал NEWS.ru, до 1 октября Минпромторгом будет разработана концепция внедрения устройств в массовое производство, включая обеспечение автосервисов. Ведомство также планирует проработать вопрос о стимулировании автопроизводителей на установку нового оборудования.

Вместе с тем эксперты указывают и на минусы нововведения: стоимость машин неизбежно повысится, так как замки стоят от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.