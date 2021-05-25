Депутат ГД предложил забирать автомобили у водителей за пьяную езду

https://static.news.ru/photo/874bbbc6-5b9e-11eb-a6ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изъятие автомобиля у пьяного водителя и возврат его лишь в случае выплаты денежного залога могло бы стать действенной мерой в борьбе с вождением в нетрезвом виде. Об этом заявил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он считает, что автоматическое увеличение административных штрафов за повторную езду в пьяном виде не решит проблему. Мнение депутата приводит РИА Новости.

Законопроект об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения в первом чтении Госдума РФ приняла 25 мая. В проекте предусматривается увеличение срока лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения до трёх лет вместо действующих ныне до двух лет. Также предлагается увеличить размер штрафа за подобное нарушение: с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч.

Вячеслав Лысаков считает, что «КПД этого законопроекта — ноль». По данным МВД, «за первую пьянку за рулём» штраф платят только 30% нарушителей, а ещё 70% «отделываются лёгким испугом», подчеркнул депутат. Парламентарий убеждён, что воздействие на этот тип нарушителей должно быть более серьёзным. Тех же, кто допускает вождение в нетрезвом виде не в первый раз, надо просто «убирать с дороги».

У нас лежит законопроект уже шесть созывов, принятый в первой Думе <...>. Это залог за транспортное средство, за возврат транспортного средства, равный штрафу при пьяном вождении. То есть для того, чтобы машину получить обратно, платишь штраф 30 тысяч рублей, — рассказал Лысаков.

Если же суд признает водителя невиновным, деньги ему вернутся в виде депозита, при признании виновности сумма будет направлена в региональный бюджет.

Депутат считает, что данная мера стала бы гораздо более эффективной, так как указанных денег у многих просто нет и страх лишиться автомобиля не позволит им садиться за руль пьяными.

Вот вам и борьба с пьянством, а не то, что нам предлагают, — добавил Вячеслав Лысаков.

Ранее в Минздраве РФ предложили ввести обязательное обследование на наркологические расстройства для водителей, которые ранее лишались прав за езду в нетрезвом состоянии.