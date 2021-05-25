В России ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде

https://static.news.ru/photo/1183bb6e-bd64-11eb-a275-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума одобрила в первом чтении правительственный проект закона, который ужесточает наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС.

Согласно документу, если водитель имеет судимость за «пьяное» ДТП с серьёзными последствиями — тяжким вредом здоровью или смертью — и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с двух до трёх лет лишения свободы. Также увеличена верхняя планка штрафа за такое правонарушение — с 300 тысяч до полумиллиона рублей, сообщает агентство.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за последние пять лет в некоторых субъектах фиксируется кратный рост числа повторных преступлений по ст. 264.1. В 2020 году доля таких нарушителей в целом по России составила 20% от общего числа привлечённых к ответственности, в Волгоградской области — 25%, Мурманской области — 30%, Удмуртии— 49%.

Ранее в Минздраве РФ предложили ввести обязательное обследование на наркологические расстройства для водителей, которые ранее лишались прав за езду в нетрезвом состоянии. В ведомстве уже подготовили проект приказа, который вносит соответствующие изменения в действующий порядок проведения обязательного освидетельствования водителей.

В министерстве пояснили, что при употреблении психоактивных веществ на определённой стадии происходит нарушение ситуационного контроля и снижение критических способностей. В связи с этим сам факт управления автомобилем в состоянии опьянения нередко является симптомом наркологического расстройства.