Лишённых прав за пьяную езду предложили проверять на наркотики

https://static.news.ru/photo/f570cae6-a9ce-11eb-a77e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минздраве РФ предлагают ввести обязательное обследование на наркологические расстройства для водителей, которые ранее лишались прав за езду в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уже подготовили проект приказа, который вносит соответствующие изменения в действующий порядок проведения обязательного освидетельствования водителей.

В министерстве пояснили , что при употреблении психоактивных веществ на определённой стадии происходит нарушение ситуационного контроля и снижение критических способностей. В связи с этим сам факт управления автомобилем в состоянии опьянения нередко является симптомом наркологического расстройства.

Предполагается, что нововведение будет способствовать снижению смертельных ДТП, совершаемых по вине водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что правительство разработало законопроект поправок в ст. 264.1 УК РФ, наказывающую за управление автомобилем в нетрезвом виде, если человек ранее привлекался за это нарушение к административной ответственности либо был судим по уголовной статье за ДТП с причинением вреда здоровью или повлёкшее смерть потерпевшего. В нём предлагается увеличить по штрафы с 30 до 500 тысяч рублей, а также максимальный срок лишения свободы с двух до трёх лет. В Госдуме считают, что более эффективной мерой будет конфискация у таких лиц автомобилей.