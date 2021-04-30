Лишённых прав за пьяную езду предложили проверять на наркотики

В Минздраве РФ предлагают ввести обязательное обследование на наркологические расстройства для водителей, которые ранее лишались прав за езду в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс».
В ведомстве уже подготовили проект приказа, который вносит соответствующие изменения в действующий порядок проведения обязательного освидетельствования водителей.
В министерстве
Предполагается, что нововведение будет способствовать снижению смертельных ДТП, совершаемых по вине водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.
Ранее сообщалось, что правительство разработало законопроект поправок в ст. 264.1 УК РФ, наказывающую за управление автомобилем в нетрезвом виде, если человек ранее привлекался за это нарушение к административной ответственности либо был судим по уголовной статье за ДТП с причинением вреда здоровью или повлёкшее смерть потерпевшего. В нём предлагается увеличить по штрафы с 30 до 500 тысяч рублей, а также максимальный срок лишения свободы с двух до трёх лет. В Госдуме считают, что более эффективной мерой будет конфискация у таких лиц автомобилей.