Деньги уходят в никуда? Вот один прием, который все меняет

Многие замечают, что деньги исчезают сами собой, хотя крупных покупок не было. Причина кроется в мелких расходах, которые остаются незамеченными, но именно они съедают большую часть бюджета. Один простой прием помогает взять траты под контроль без строгих ограничений.

Суть метода — откладывать фиксированную сумму сразу после получения зарплаты. Это может быть 10 или 15 процентов — главное, чтобы деньги уходили первыми, а не последними. Когда сумма автоматически переводится на отдельный счет, она перестает восприниматься как часть бюджета. Остатка почти всегда хватает на все необходимое, ведь тратим мы не из того, что зарабатываем, а из того, что оставляем себе в распоряжении. Так постепенно появляется подушка безопасности и исчезает ощущение, что деньги текут сквозь пальцы. Проверенный прием помогает не только экономить, но и наконец-то начать откладывать.

