День строителя — 2023: когда и почему отмечают этот праздник Расскажем, как и какого числа проходит День строителя в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День строителя в России

Строители и зодчие издревле пользовались уважением, со времен Древней Руси до наших дней. Именно от этих людей зависит развитие городов и комфорт их жителей. На сегодняшний день в сфере строительства только по официальным данным работают более восьми миллионов россиян. Фактически это число, конечно, гораздо больше. Неудивительно, что День строителя в 2023 году в России станет масштабным мероприятием: во многих регионах откроют социально-значимые объекты и сдадут в эксплуатацию жилые дома. А мы расскажем, какого числа День строителя принято отмечать и откуда взялась эта традиция.

Как и когда появился День строителя в России

Как только Союз немного оправился после Великой Отечественной войны, наступил строительный бум. А 6 сентября 1955 года Президиум Верховного Совета официально утвердил праздник — День строителя. В то же время было выпущено постановление ЦК КПСС, которое должно было снизить стоимость строительства. Предполагалось, что здания должны возводиться по типовым проектам из готовых конструкций и без лишнего декора. Площадь коридоров и прочих МОПов также нужно было сокращать. А все потому, что власти пообещали каждой семье отдельную квартиру к 1980 году.

Помимо глобальной застройки городов хрущевками, в то время шли и другие глобальные проекты: Байкало-Амурская магистраль, освоение целины, возведение гидроэлектростанций. Профессии строителя, отделочника или архитектора были очень востребованными, а значит, нужно было привлекать в них молодежь. Официальный праздник День строителя был призван популяризировать отрасль среди абитуриентов и старших школьников.

Для ускорения темпов работ в СССР практиковались различные соцсоревнования: кто больше построит, введет в эксплуатацию, выполнит план пятилетки за три года и т. п. Также проводились профессиональные состязания между плиточниками, штукатурами, малярами: им нужно было выполнить определенный объем работы как можно быстрее и качественнее. Победителей награждали значками, грамотами и премиями.

Традиция именно к этому дню сдавать крупные социальные объекты пошла с 12 августа 1956 года, когда в Союзе впервые отметили День строителя. Тогда для москвичей и гостей столицы распахнул двери стадион «Лужники». В крупных городах в этот день проходили парады строительной техники, которую в основном производили отечественные заводы. В те годы сформировалась и еще одна традиция, которая живет до сих пор: вручать госпремии лучшим строительным компаниям и их отдельным представителям.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Когда отмечают День строителя

Какого числа День строителя отметят в 2023 году

Праздник работников этой отрасли выпадает не на одно и то же число: День строителя — 2023 отметят 13 августа. В этот день многие новички пройдут неофициальное посвящение в профессию: им дадут съесть соленого хлеба и слегка постучат по каске кирпичом. Этот обряд символизирует, что на работе придется съесть не один пуд соли, да и техникой безопасности лучше не пренебрегать.

День строителя в 2023 году в России отметят во многих городах. К примеру, Строительная ассоциация Нижневартовской области по старой советской традиции вручает переходящее знамя лучшим представителям отрасли этого года. В столице Урала Екатеринбурге проходят соревнования между отделочниками на скорость и качество: каменщики, штукатуры, маляры и другие представители прикладных профессий соревнуются за звание лучшего в своем деле.

Даже иностранные компании, пришедшие на российский рынок, не остаются в стороне. Многие в этот день награждают премиями и подарками отличившихся сотрудников. А теперь, когда жилищное строительство получило статус национального проекта, этот праздник может выйти на новый уровень.

13 августа 2023 года День строителя отметят не только россияне, но и жители бывших союзных республик: армяне, казахи, белорусы, украинцы и киргизы. В Азербайджане этот праздник тоже сохранился, но его теперь отмечают весной.

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