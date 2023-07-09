Менингит на Урале и в Петербурге: Это эпидемия? Как понять, что заболел

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Уральский Роспотребнадзор сообщил 9 июля о 15 случаях менингококковой инфекции в Екатеринбурге, из них два летальных. Показатели вдвое превысили данные за 8 июля. Ведомство отметило, что свыше 1200 контактных лиц обследованы, а очагом распространения инфекции стал один из офисов компании Ozon, болезнью заразились сотрудники маркетплейса. Кроме того, федеральная служба рассказала в Telegram, что в Санкт-Петербурге число случаев заражения менингококковой инфекцией в первые полгода 2023-го достигло показателей за весь 2022-й. Грозит ли России эпидемия, начнется ли массовая вакцинация и как понять, что заболел — в материале NEWS.ru.

Сколько заболело и умерло от менингококковой инфекции в Екатеринбурге

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 9 июля заявило о 15 случаев менингококковой инфекции, зафиксированных в Екатеринбурге, из них два летальных, что почти вдвое больше, чем 8 июля. Ведомство отметило, что обследовано свыше 1200 контактных лиц, а очагом распространения стал один из офисов компании Ozon, где инфицировались часть сотрудников.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«На 9 июля 2023 г. суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, среди которых два — летальные. За всеми контактными по месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение», — заявили в ведомстве.

Граждане, бывшие в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику. Также выросло число сотрудников, прошедших вакцинацию от менингококка. На текущий момент прививки получили более 900 работающих в распределительном центре Ozon и на предприятии «Уралхиммаш», отметили в Роспотребнадзоре.

Когда и где началась вспышка инфекции на Урале

О вспышке менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге 5 июля сообщило региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, уже зарегистрировали семь случаев заражения.

В ведомстве обратили внимание, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis не отличается особой стойкостью и может лишь непродолжительное время сохранять жизнеспособность на поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых делают упаковочные коробки.

Как отреагировали в Ozon

В пресс-службе Ozon в разговоре с NEWS.ru ранее подтвердили факт заболевания сотрудников компании менингококковой инфекцией, уточнив, что они находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Чтобы предотвратить распространение инфекции, проводится вакцинация сотрудников. Более 100 человек, контактировавших с заболевшими, уже ее прошли. Также введен масочный режим, а при входе в распределительный центр посетителям меряют температуру.

В Петербурге растет заболеваемость менингитом

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало в Telegram, что в мегаполисе число случаев заражения менингококковой инфекцией в первые полгода 2023-го достигло показателей за весь 2022-й.

Фото: shutterstock.com

«За шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 17 случаев заболевания менингококковой инфекцией, из них трое детей до 17 лет. Один летальный случай. За 2022 год зарегистрировано 17 случаев заболевания менингококковой инфекцией, из них девять детей до 17 лет. Один летальный случай», — сообщили в ведомстве.

В 2021 году было зафиксировано почти вдвое меньше случаев заражения — 10. Но при этом известно о двух летальных случаях.

Как понять, что заболел — главный симптом

Менингит — «вещь неприятная, может очень быстро развиваться», рассказал NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Академик РАН добавил, что главным симптомом недуга является сильная головная боль, при которой человек не может нагнуть голову и дотянуться подбородком до грудной клетки.

По его словам, часть граждан переносит инфекцию либо без симптомов, либо в форме, напоминающей ОРЗ или назофарингит. Эксперт подчеркнул, что на последние два расстройства граждане могут вообще не обратить внимания.

«Главный симптом, который каждый может распознать — когда сильно болит голова, человек не может дотянуться подбородком до груди, наклонить голову вперед. В этом случае надо сразу же вызвать скорую, это опасный симптом — раздражение мозговых оболочек, требует особого внимания врачей», — объяснил Покровский.

В каком случае менингит «легко лечится»

По словам Покровского, если за медицинской помощью обратиться в день заболевания, то менингококковая инфекция легко лечится антибиотиками. В беседе с NEWS.ru он отметил, что у российского здравоохранения на вооружении целый арсенал препаратов, и даже новый штамм, даже разновидности инфекции с резистентностью, реагируют на терапию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«К сожалению, очень много людей переносят менингит и могут передать его другим. Это и объясняет вспышку. Сейчас Роспотребнадзор пытается выявить всех, кто контактировал с носителями. Их легко вылечить с помощью антибиотиков, даже менингит менингококковый хорошо лечится, если обратиться за помощью сразу, в первый же день болезни. <...> У нас большой арсенал антибиотиков, если к одному из препаратов есть резистентность, подбирается другой, есть комбинации лекарств», — добавил Покровский.

Эпидемиолог отметил, что в основном заболевание протекает в форме назофарингита, такого ОРЗ с заложенностью носа и болью в горле. Или вообще без симптомов. И только у некоторых людей развиваются тяжелые формы в виде менингита или сепсиса — менингококцемии.

Начнется ли в России эпидемия менингита и массовая вакцинация

Покровский в беседе с NEWS.ru добавил, что в России есть вакцина от менингококковой инфекции, и руководство Роспотребнадзора решает вопрос, надо ли прививать все население региона, где обнаружат очаг, или специалисты ограничатся определенными возрастными группами — кто работает на одном производстве, живет в общежитии или воинских частях. Академик объяснил, что заболевание передается не так быстро, как COVID-19.

«Теоретически вспышки могут быть в любом городе. Вопрос в том, ограничиться ли только сотрудниками учреждения, где выявили заболевание или все население города. Все должно быть хорошо продумано, подъем заболеваемости ожидается, и наша медицина должна быть готова, я знаю, что это серьезно обсуждается в Роспотребнадзоре, в Минздраве, может и правительство вовлечено в этот вопрос», — рассказал Покровский.

Медик добавил, что рост числа случаев недуга фиксируется каждые 10-20 лет из-за появления новых штаммов.

Другие вспышки опасных болезней в России

За последнее время это не единственная вспышка опасной инфекции в России. 6 июля в Туве был выявлен пятый случай заражения сибирской язвой, как сообщал Роспотребнадзор. По информации ведомства, в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тысяч кв. метров территорий.

«В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован ещё один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти. Состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Фото: shutterstock.com

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis и относящееся к острым и особо опасным. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служат внешняя среда и животные.

Первый случай заражения сибирской язвой был зафиксирован 30 июня. Житель села Бижиктиг-Хая в Туве в ночь с 23 на 24 июня находился на чабанской стоянке и участвовал в убое скота. На следующий день он обратился в больницу с симптомами болезни. В хозяйстве, где работал мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы.

Однако вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что эпидемия Туве и другим регионам не угрожает. Эксперт добавил: несмотря на тяжелое течение, болезнь лечится антибиотиками, а сами бактерии практически не передаются от человека к человеку.

«Эта бактерия практически не передается от человека к человеку. Переживать не о чем. Пациенту, если диагноз подтвердят, также ничего не угрожает, заболевание лечится антибиотиками, хотя недуг тяжелый. Но если выявят заражения животных, скота, то придется людям избегать контактов с ними, не прикасаться к ним. Тем, кто общался с госпитализированным в последние дни, ничего не угрожает», — подчеркнул Альтштейн.

В Роспотребнадзоре заявили, что угроза последующего распространения этого заболевания на территории России в настоящий момент исключена.

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