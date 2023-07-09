Число заболевших менингитом в Свердловской области удвоилось Число заражений менингитом в Свердловской области выросло до 15 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

15 случаев менингококковой инфекции зафиксированы в Екатеринбурге, из них два летальных, сообщили на официальном сайте регионального Роспотребнадзора. Это почти вдвое больше, чем сообщалось днем ранее. Более 1200 контактных лиц обследованы, очагом распространения инфекции стал один из офисов компании Ozon, болезнью заразились сотрудники маркетплейса.

На 9 июля 2023 г. суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, среди которых два – летальные. За всеми контактными по месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение, — заявили в ведомстве.

Граждане, бывшие в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику. Также выросло число сотрудников, прошедших вакцинацию от менингококка. На текущий момент прививки получили более 900 работающих в распределительном центре Ozon и на предприятии «Уралхиммаш», отметили в Роспотребнадзоре.

7 июля петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало данные о числе случаев заражения менингококковой инфекцией с 2021 года. Выяснилось, что с начала 2023 года число заболевших менингитом достигло показателей за весь 2022 год.