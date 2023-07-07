В Санкт-Петербурге отметили прирост случаев менингита Роспотребнадзор: с января в Петербурге менингитом заболели 17 человек, как за весь 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало в Telegram данные о числе случаев заражения менингококковой инфекцией с 2021 года. Выяснилось, что за полгода 2023-го число заболевших менингитом достигло показателей за целый 2022 год.

За шесть месяцев 2023 года зарегистрировано 17 случаев заболевания менингококковой инфекции, из них трое детей до 17 лет. Один летальный случай. За 2022 год зарегистрировано 17 случаев заболеванием менингококковой инфекции, из них девять детей до 17 лет. Один летальный случай, — сообщили в ведомстве.

В 2021 году было зафиксировано почти вдвое меньше случаев заражения — 10. Но при этом известно о двух летальных случаях.

Ранее в Свердловской области на складе маркетплейса Ozon менингококковая инфекция была выявлена у восьми сотрудников. Два человека скончались — 21-летний мужчина и 46-летняя женщина. После эпидемиологической вспышки 550 сотрудников компании прошли вакцинацию от этой инфекции. В компании отметили, что на складе проведена дезинфекция, действует масочный режим и температурный контроль при входе. Склад в Кольцово, где были зафиксированы случаи заражения, продолжает работать со всеми мерами предосторожности.