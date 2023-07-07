Названо число сотрудников Ozon, вакцинировавшихся после смерти коллег В Ozon 550 сотрудников вакцинировались после смерти коллег от менингита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В компании Ozon заявили, что более 550 их сотрудников привились от менингококковой инфекции после того, как она была обнаружена у восьми коллег в Екатеринбурге. В пресс-службе маркетплейса NEWS.ru заверили, что компания плотно работает с Роспотребнадзором и жестко отслеживает, что на смену не выходили люди с симптомами ОРВИ. Двое заболевших сотрудников скончались — 21-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Мы находимся на постоянной связи с Роспотребнадзором и следуем всем предписаниям надзорного органа, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции на складе в Кольцово. На объекте постоянно находятся врачи, которые проводят осмотр и вакцинацию сотрудников склада. К этой минуте нам удалось вакцинировать более 550 работников, процесс продолжается, получили вторую партию вакцины. Если при осмотре врачи фиксируют любые признаки простуды, к работе не допускаем, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в компании отметили, что на складе также проведена дезинфекция, действует масочный режим и температурный контроль при входе. Склад в Кольцово, где были зафиксированы случаи заражения, продолжает работать со всеми мерами предосторожности. Маркетплейс заверил, что получать заказы на этой площадке по-прежнему безопасно. Менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности.

По данным Роспотребнадзора, все лица, которые были в контакте с заболевшими на работе или дома, были обследованы и находятся под медицинским контролем.