Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до восьми Роспотребнадзор сообщил о восьми заразившихся менингококком в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество случаев инфицирования менингококком в Екатеринбурге возросло до восьми, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Двое заразившихся уже скончались.

По данным ведомства, все лица, которые находились в контакте с заболевшими на работе или дома, были обследованы и находятся под медицинским контролем.

В декабре 2022 года во время городского форума медицинских специалистов под названием «Моя поликлиника» главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выразила озабоченность в связи со сложившейся ситуацией с менингококковой инфекцией в столице.

Руководитель московского Роспотребнадзора указала на то, что большинство случаев заражения зарегистрировано среди мигрантов, которые прибывают в город и обладают низким уровнем иммунитета к данной инфекции.

Андреева добавила, что увеличение заболеваемости менингококком было замечено ещё летом и власти Москвы предвидели возможность неблагоприятного развития событий. В связи с этим были приняты меры по заблаговременному изъятию вакцины из государственного резерва.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко признался, что не может представить условий, чтобы человека можно было заразить менингококком дистанционно. По словам бывшего главного санитарного врача, риска заражения менингококком при получении посылки также нет, даже в том случае, если она была отправлена работником — переносчиком инфекции.