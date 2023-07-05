Онищенко высказался о вспышке менингококковой инфекции в Ozon Онищенко исключил риск заражения менингококком от посылки, даже если ее отправил инфицированный

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что не представляет себе условий, при которых было бы возможно дистанционное заражение менингококковой инфекцией, вспышку которой зафиксировали у работников Ozon в Екатеринбурге. Бывший главный санитарный врач считает, что для покупателей нет риска заразиться через посылки, даже если она была отправлена инфицированным сотрудником.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Сейчас мои коллеги вмешаются в этот процесс, выявят заразившихся первого контакта и будут за ними наблюдать, — рассказал Онищенко.

По словам депутата, расслабляться не стоит, но у покупателей, как он считает, нет оснований для глубокой тревоги. Онищенко также рассказал, что делать в случае выявления вспышки инфекции, как у сотрудников Ozon в Екатеринбурге.

В первую очередь стоит провести соответствующие меры и обследовать людей, которые контактировали с заболевшими и работают на складе, в котором обнаружили инфекцию. Им предстоит пройти инкубационный период, так как они могут являться бессимптомными носителями, — пояснил экс-глава Роспотребнадзора.

Ранее о вспышке менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге сообщило региональное управление Роспотребнадзора. По данным санитарного ведомства, на 5 июля уже зарегистрировали семь случаев заражения. В РПН обратили внимание, что возбудитель менингококковой инфекции — Neisseria meningitidis — не отличается особой стойкостью и может лишь непродолжительное время сохранять жизнеспособность на поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых делают упаковочные коробки.