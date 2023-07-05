Менингококковую инфекцию выявили у работников Ozon в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роспотребнадзор выявил случаи менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба управления ведомства по Свердловской области. По состоянию на 5 июля выявлено семь таких случаев. Утверждается, что для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения этой инфекцией отсутствует.

В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon (город Екатеринбург, территория логопарка «Кольцовский») специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Ozon подтвердили NEWS.ru факт заболевания сотрудников компании менингококковой инфекцией. По ее данным, все заболевшие находятся под наблюдением медиков и получают всю необходимую помощь.

В целях исключить распространение инфекции проводится вакцинация для всех сотрудников, это процедура проведена для более чем 100 человек, контактировавших с заболевшими. Также введен масочный режим, а при входе в распределительный центр у посетителей измеряется температура. Все поверхности помещения также обеззараживаются антисептиком, отметили в Ozon.

Все заболевшие — сотрудники подрядных организаций, они находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь. <...> Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком, — заявили в пресс-службе.

Кроме того, на складе в ближайшее время будет проведена общая дезинфекция.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что число зараженных сибирской язвой в Туве выросло до четырех человек. При въезде на территорию распространения инфекции установили контрольно-пропускной пункт с дезинфекционным барьером. В Роспотребнадзоре заявили, что угроза последующего распространения этого заболевания на территории России в настоящий момент исключена.