Число зараженных сибирской язвой в Туве возросло У четырех человек в Туве подтвердили диагноз «сибирская язва»

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Число зараженных сибирской язвой в Туве выросло до четырех человек, сообщает Россельхознадзор. При въезде на территорию распространения инфекции установили контрольно-пропускной пункт с дезинфекционным барьером.

В ведомстве подчеркнули, что ветеринарной службой Республики Тыва проведены мероприятия по определению границ предполагаемого эпизоотического очага, наличию возможных инфицированных объектов, вероятных источников и путей заноса возбудителя сибирской язвы.

На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтвержден у четырех человек, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре заявили, что угроза последующего распространения этого заболевания на территории России в настоящий момент исключена, пишет ТАСС.

Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку, — говорится в сообщении.

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis и относящееся к острым и особо опасным. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служат внешняя среда и животные.

Первый случай заражения сибирской язвой был зафиксирован 30 июня. Житель села Бижиктиг-Хая в Туве в ночь с 23.06.2023 на 24.06.202 находился на чабанской стоянке. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Туве не угрожает вспышка сибирской язвы. По его словам, эта бактерия практически не передается от человека к человеку и переживать не о чем.

Альтштейн отметил, что пациенту, у которого выявили инфекцию, также ничего не угрожает, поскольку заболевание лечится антибиотиками, хоть это и тяжелый недуг. А если в Туве выявят заражения животных, людям придется избегать контактов с ними, добавил специалист.