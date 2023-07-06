Менингококковая инфекция в Ozon: причина вспышки, опасно ли получать заказы Заболевание было выявлено у семи сотрудников распределительного центра Ozon

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге число летальных исходов после заражения менингококковой инфекцией выросло до двух. О вспышке болезни стало известно 5 июля. Инфекция была выявлена у семи сотрудников распределительного центра Ozon. Местный Роспотребнадзор уже заявил, что угрозы для клиентов, получавших товары со склада, нет. Так ли это и что известно о вспышке — в материале NEWS.ru

Сколько человек скончалось

О смерти второго по счету екатеринбуржца, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

«Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется», — цитирует агентство представителя пресс-службы ведомства.

Примерно за час до этого стало известно о смерти другого заразившегося. Специалисты проводят все необходимые исследования для выявления конкретной причины его гибели. Официально Минздрав Свердловской области пока не связывает смерти зараженных с менингококковой инфекцией.

Когда и где началась вспышка инфекции

О вспышке менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге 5 июля сообщило региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, уже зарегистрировали семь случаев заражения.

В ведомстве обратили внимание, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis не отличается особой стойкостью и может лишь непродолжительное время сохранять жизнеспособность на поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых делают упаковочные коробки.

Как отреагировали в Ozon

В пресс-службе Ozon в разговоре с NEWS.ru ранее подтвердили факт заболевания сотрудников компании менингококковой инфекцией, уточнив, что они находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Чтобы предотвратить распространение инфекции, проводится вакцинация сотрудников. Более 100 человек, контактировавших с заболевшими, уже ее прошли. Также введен масочный режим, а при входе в распределительный центр посетителям меряют температуру.

Чем опасна менингококковая инфекция

Менингококковая инфекция — инфекционная болезнь, имеющая разнообразные клинические проявления — от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Вызывается бактериями-менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Инфекция может вызывать тяжелые осложнения и летальный исход.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Может ли инфекция распространиться дальше

Экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил NEWS.ru, что не представляет условий, при которых было бы возможно дистанционное заражение менингококковой инфекцией, зафиксированной у работников Ozon в Екатеринбурге. Бывший главный санитарный врач считает, что для покупателей нет риска заразиться через посылку, даже если она была отправлена инфицированным сотрудником.

«Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Сейчас мои коллеги вмешаются в этот процесс, выявят заразившихся от первого контакта и будут за ними наблюдать», — рассказал Онищенко.

Однако, по словам эпидемиолога, расслабляться не стоит. Онищенко также рассказал, что делать в случае выявления вспышки инфекции, как у сотрудников Ozon в Екатеринбурге.

«В первую очередь стоит провести соответствующие меры и обследовать людей, которые контактировали с заболевшими и работают на складе, где обнаружили инфекцию. Им предстоит пройти инкубационный период, так как они могут являться бессимптомными носителями», — пояснил экс-глава Роспотребнадзора.

Другие вспышки опасных болезней в России

Отметим, что за последнее время это не единственная вспышка опасной инфекции в России. 6 июля в Туве был выявлен пятый случай заражения сибирской язвой, как сообщил Роспотребнадзор. По информации ведомства, в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тысяч кв. метров территорий.

«В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован ещё один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти. Состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis и относящееся к острым и особо опасным. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служат внешняя среда и животные.

Первый случай заражения сибирской язвой был зафиксирован 30 июня. Житель села Бижиктиг-Хая в Туве в ночь с 23 на 24 июня находился на чабанской стоянке и участвовал в убое скота. На следующий день он обратился в больницу с симптомами болезни. В хозяйстве, где работал мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы.

Однако вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что эпидемия Туве и другим регионам не угрожает. Эксперт добавил: несмотря на тяжелое течение, болезнь лечится антибиотиками, а сами бактерии практически не передаются от человека к человеку.

«Эта бактерия практически не передается от человека к человеку. Переживать не о чем. Пациенту, если диагноз подтвердят, также ничего не угрожает, заболевание лечится антибиотиками, хотя недуг тяжелый. Но если выявят заражения животных, скота, то придется людям избегать контактов с ними, не прикасаться к ним. Тем, кто общался с госпитализированным в последние дни, ничего не угрожает», — подчеркнул Альтштейн.

В Роспотребнадзоре заявили, что угроза последующего распространения этого заболевания на территории России в настоящий момент исключена.

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