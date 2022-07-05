Стало известно, какими инфекциями можно заразиться через деньги Вирусолог Волчков рассказал об опасности заражения вирусными инфекциями через деньги

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Вирусолог кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал об опасности заражения вирусными заболеваниями при контактировании с денежными банкнотами и монетами. По его словам, чаще всего фиксируются случаи заражения кишечной палочкой, сальмонеллой и стафилококком. Об этом эксперт рассказал изданию URA.RU.

Опасность зависит от того, побывали ли в руках инфицированного эти монеты, деньги. Не все инфекции могут распространяться таким образом. Долго живут и достаточно хорошо могут передавать различные бактериальные инфекции. Все остальные, например, вирусные, в существенно меньшей степени, — отмечает он.

Также Волчков подчеркивает, что угроза заражения реальна, однако благодаря наличию прогрессивных антибиотиков в современном мире шанс получить осложнения значительно ниже, чем раньше.

Чтобы защититься от распространения инфекции, вирусолог советует соблюдать стандартные правила гигиены.

Из-за таких заражений рекомендовано периодически мыть руки, особенно перед едой. И вообще человек постоянно неосознанно трет свои глаза, касается лица, рта, поэтому все то, к чему прикасаются руки, с большой вероятностью ему попадет в рот, — подчеркивает врач.

Ранее врач-инфекционист Татьяна Ковалёва рассказала про симптомы, которые могут свидетельствовать о начале ВИЧ-инфекции. Эксперт пояснила, что появление первых клинических симптомов заболевания занимает от четырёх недель до трех месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. По её словам, самыми распространёнными клиническими симптомами ВИЧ-инфекции является лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, болезненные ощущения в горле и сыпь на коже.