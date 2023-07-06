Заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon скончался В Екатеринбурге скончался один из сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из зараженных менингококковой инфекцией, которую нашли у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, скончался. Специалисты проводят все необходимые исследования для выявления причины смерти, передает ТАСС.

Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, — заявил собеседник агентства.

О вспышке менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге 5 июля сообщило региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, уже зарегистрировали семь случаев заражения.

В ведомстве обратили внимание, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitidis не отличается особой стойкостью и может лишь непродолжительное время сохранять жизнеспособность на поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых делают упаковочные коробки.

В пресс-службе Ozon ранее подтвердили факт заболевания сотрудников компании менингококковой инфекцией, уточнив, что все заболевшие находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Для исключения распространения инфекции проводится вакцинация сотрудников, проведенная для более чем 100 человек, контактировавших с заболевшими. Также введен масочный режим, а при входе в распределительный центр у посетителей измеряют температуру.