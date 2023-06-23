Адвокат рассказала, как засудить супруга за заражение половыми инфекциями Адвокат Антонова: законы РФ позволяют подавать в суд на супруга за заражение половыми инфекциями

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Законы РФ позволяют мужу или жене подать в суд на другого супруга за заражение заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), рассказала в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Екатерина Антонова. Юрист отметила, что подобные дела могут рассматриваться как в ходе гражданского, так и уголовного разбирательства. При этом истцу будет необходимо доказывать свои заявленные требования.

Согласно действующему уголовному законодательству нашей страны, ответственность за заражения ЗППП предусмотрена статьями 121 и 122 УК РФ. Например, к таким болезням относится сифилис, венерическая лимфогранулема, хламидиоз, гонорея, гепатит В, а также ВИЧ-инфекция, — рассказала эксперт.

Специалист также отметила, что при обращении в правоохранительные органы или суд нужно понимать, что в ходе разбирательства могут быть раскрыты абсолютно любые сведения, имеющие значение для данного уголовного дела, в том числе интимные подробности личной жизни. Также потребуются медицинские и иные документальные подтверждения, что потерпевшее лицо до этого не было заражено ЗППП.

Ранее сообщалось, что один из детских садов Челябинска проверяют из-за сифилиса, диагностированного у сотрудника. Родители воспитанников рассказали, что сначала от них скрывали диагноз и требовали разрешить забор крови у детей на анализы и прием антибиотиков, однако позднее провели собрание и сообщили новость о болезни.