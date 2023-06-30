Вирусолог Альтштейн рассказал, угрожает ли Туве вспышка сибирской язвы Вирусолог Альтштейн заявил, что Туве не грозит вспышка сибирской язвы из-за госпитализации жителя с симптомами

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Туве не угрожает вспышка сибирской язвы из-за госпитализации местного жителя с симптомами заболевания, рассказал NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт добавил: несмотря на тяжелое течение, недуг лечится антибиотиками, а сами бактерии практически не передаются от человека к человеку.

Вспышка сибирской язвы Туве не угрожает. Эта бактерия практически не передается от человека к человеку. Переживать не о чем. Пациенту, если диагноз подтвердят, также ничего не угрожает, заболевание лечится антибиотиками, хотя недуг тяжелый. Но если выявят заражения животных, скота, то придется людям избегать контактов с ними, не прикасаться к ним. Тем, кто общался с госпитализированным в последние дни, ничего не угрожает, — подчеркнул Альтштейн.

Ранее прокуратура Тувы сообщила, что в инфекционную больницу доставили жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе, врачи поставили ему предварительный диагноз «сибирская язва». По данным ведомства, 23 июня в селе Бижиктиг-Хая на чабанской стоянке производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участников убоя обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение здоровья. В прокуратуре также установили, что конину без ветеринарного свидетельства купил житель города Ак-Довурак. В результате мясо животного изъяли, начаты его лабораторные исследования.

О случаях заражения сибирской язвой 15 марта также сообщали в Чувашии. Также появились подозрения, что болезнь могла добраться до Московской области, поскольку один из трех заразившихся неделю прожил в Москве.

Позднее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране удалось локализовать очаги распространения заболевания. Также стало известно, что следователи в Чувашии нашли мясо, которое стало источником заражения, оно изъято для утилизации.