Дачников предупредили об инфекциях, которыми можно заразиться на огороде Иммунолог Андреев предупредил о рисках заражения токсоплазмозом во время работы на огороде

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Во время работы на огороде существует риск заразиться инфекционными болезнями, которые передаются через почву, рассказал аллерголог-иммунолог Александр Андреев. В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что человеку может передаться токсоплазмоз, паразитарное заболевание, переносчиками которого выступают кошки. Инфекция сопровождается судорогами, повреждением центральной нервной системы, лихорадкой и воспалениями в мышечной ткани сердца и оболочках мозга.

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание. Его вызывает токсоплазма — одноклеточный паразит, переносчиком которого выступают кошки. Прямой контакт с зараженным животным при этом не обязателен. Достаточно соприкосновения с остатками кошачьих фекалий в земле или песке, — пояснил иммунолог.

По словам специалиста, при возделывании почвы существует опасность заразиться мышиной лихорадкой. Болезнь передается не только при укусе грызунов, но и через грязные руки после контакта с землей. Инфекция особенно опасна для почек, но также может спровоцировать тяжелые осложнения, в том числе кровоизлияние в мозг, заражение крови, отек легких и воспаление мышечной ткани сердца.

Врач предупредил, что с выделениями птиц и животных в землю может попасть возбудитель столбняка. Заразиться можно через небольшое повреждение на коже. При отсутствии прививки риск летального исхода очень высок. Андреев добавил, что столбняк может привести к сепсису, закупорке легочной артерии, инфаркту и сердечной недостаточности. Симптомами инфекции являются сильные головные боли и напряжение мышц.

Иммунолог посоветовал соблюдать меры предосторожности, чтобы не подвергать себя опасности. Андреев рекомендует чаще мыть руки, не трогать лицо во время работы на огороде и надевать перчатки при контакте с почвой и садовыми инструментами.

Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов ранее посоветовал дачникам использовать любительские пестициды. По его словам, чтобы не отравить семью овощами с огорода, достаточно покупать средства от вредителей в магазине и руководствоваться инструкцией.