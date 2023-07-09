Академик РАН оценил вероятность начала эпидемии менингита в России Академик РАН Покровский: говорить о росте заболеваемости менингитом пока рано

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Говорить о росте заболеваемости менингитом пока не стоит, заявил NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, в настоящий момент больных не очень много и только у некоторых людей инфекция протекает в тяжелой форме.

Пока о какой-то эпидемии речи не идет, но раз в 10–20 лет заболеваемость менингококковой инфекцией растет — появляются новые штаммы, и они могут вызвать подъем. И сейчас один из новых штаммов появился, поэтому возможны такие случаи, — сказал Покровский.

Эпидемиолог отметил, что в основном заболевание протекает в форме назофарингита — своеобразного ОРЗ с заложенностью носа и болью в горле — или же вообще без симптомов, и только у некоторых людей развиваются тяжелые формы в виде менингита или сепсиса.

К сожалению, очень много людей переносят его без симптомов и могут передать его другим. Это и объясняет вспышку. Сейчас Роспотребнадзор пытается выявить всех, кто контактировал с носителями. Их легко вылечить с помощью антибиотиков, даже менингит менингококковый хорошо лечится, если обратиться за помощью сразу, в первый же день болезни. <...> У нас большой арсенал антибиотиков, если к одному из препаратов есть резистентность, подбирается другой, есть комбинации лекарств, — рассказал эпидемиолог.

Академик добавил, что некоторые болеют, поскольку это может связано с генетическим фактором — вопрос изучают ученые. Покровский отметил, что заболевание передается воздушно-капельным путем или при длительном контакте с носителем менингококка.

По словам эксперта, в очагах, где обнаружили вспышку, проводят вакцинацию сотрудников, если она произошла в одном учреждении, а также членов семей больных. Также прививки делают, если заболевание обнаружили среди людей, живущих в одном общежитии, казарме или воинской части.

Ранее в Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два оказались летальными. Более 1200 контактных лиц обследованы, очагом распространения инфекции стал один из офисов компании Ozon, где болезнью заразились сотрудники маркетплейса.

7 июля петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало данные о числе случаев заражения менингококковой инфекцией с 2021 года. Выяснилось, что с начала 2023 года число заболевших менингитом достигло показателей за весь 2022 год.