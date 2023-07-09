Эпидемиолог назвал главный и самый опасный симптом менингита Эпидемиолог Покровский назвал сильную головную боль главным и самым опасным симптомом менингита

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Главный и самый опасный симптом менингита — это головная боль, рассказал NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, как только начинаются неприятные ощущения, мешающие прижать голову к груди, необходимо сразу вызывать скорую помощь.

Главный симптом, который каждый может распознать, — когда болит голова. Человек не может дотянуться подбородком до груди, наклонить голову вперед. В этом случае надо сразу же вызвать скорую, [поскольку] это опасный симптом — раздражение мозговых оболочек, требует особого внимания врачей, — сказал Покровский.

По словам эпидемиолога, на ОРЗ и фарингит люди могут вообще не обратить внимания, однако менингит — вещь неприятная. Покровский подчеркнул, что заболевание может развиваться очень быстро.

Покровский ранее отметил, что говорить о росте заболеваемости менингитом в России пока не стоит. По его словам, в настоящий момент больных не очень много и только у некоторых людей инфекция протекает в тяжелой форме.

Ранее в Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два оказались летальными. Более 1200 контактных лиц обследованы, очагом распространения инфекции стал один из офисов компании Ozon, где болезнью заразились сотрудники маркетплейса.

7 июля петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало данные о числе случаев заражения менингококковой инфекцией с 2021 года. Выяснилось, что с начала 2023 года число заболевших менингитом достигло показателей за весь 2022 год.