Эпидемиолог рассказал, начнется ли массовая вакцинация от менингита Эпидемиолог Покровский: проведение массовой вакцинации от менингита в России зависит от того, будут ли еще вспышки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение массовой вакцинации от менингита в России зависит от того, будут ли еще вспышки, рассказал NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, такие мероприятия должны быть тщательно продуманы.

Все должно быть хорошо продумано. Подъем заболеваемости ожидается заболеваемости, и наша медицина должна быть готова. Я знаю, что это серьезно обсуждается в Роспотребнадзоре, в Минздраве, может, и правительство вовлечено в этот вопрос. Думаю, решение примут в зависимости от того, будут ли еще вспышки, — сказал Покровский.

Он добавил, что сейчас в России есть вакцина от менингококковой инфекции. По словам эпидемиолога, сейчас руководство Роспотребнадзора будет решать вопрос, надо ли вакцинировать все население Свердловской области или какие-то возрастные группы. По его словам, прививки предложат, скорее всего, тем, кто живет в общежитиях, а также трудится на производствах.

Но это не настолько быстро передающаяся инфекция, как коронавирус, поэтому все нужно обсудить перед тем, как проводить всеобщую вакцинацию. Заболевание могут привести откуда угодно. Теоретически вспышки могут быть в любом городе. Вопрос в том, ограничиться ли только сотрудниками учреждения, где выявили заболевание или все население города. Но это упирается в другие вопросы: сколько потребуется доз вакцины, — резюмировал эпидемиолог.

Ранее в Екатеринбурге зафиксировали 15 случаев менингококковой инфекции, из которых два оказались летальными. Более 1200 контактных лиц обследованы, очагом распространения инфекции стал один из офисов компании Ozon, где болезнью заразились сотрудники маркетплейса.

7 июля петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало данные о числе случаев заражения менингококковой инфекцией с 2021 года. Выяснилось, что с начала 2023 года число заболевших менингитом достигло показателей за весь 2022 год.